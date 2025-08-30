LIVE! Baroni presenta Torino-Fiorentina

Le parole del tecnico granata nella conferenza pre-partita

Gianluca Sartori Direttore 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 15:18)

Seconda giornata di campionato per il Torino di Marco Baroni. I granata arrivano all’appuntamento dopo la pesante sconfitta di San Siro contro l’Inter di Chivu: un netto 5-0 che impone una pronta reazione. Di fronte al Toro ci sarà la Fiorentina, reduce dall’1-1 all’esordio con il Cagliari e dalla qualificazione al girone di Conference League, ottenuta nel doppio confronto con gli ucraini del Polissya.

Come di consueto, alla vigilia del match Marco Baroni si presenterà in conferenza stampa, pronto a rispondere alle domande dei giornalisti accreditati. L’allenatore granata racconterà la preparazione alla sfida e condividerà le sensazioni della vigilia.

Torino-Fiorentina, Baroni in conferenza stampa pre-partita — 14.50 Siamo collegati dallo Stadio Olimpico-Grande Torino. Si attende l'arrivo di Baroni.

15.00 Ecco Baroni, via alla conferenza.

Alla luce del risultato cambierà qualcosa nell’atteggiamento di gioco e nello schieramento?

“C’è da cambiare tipo di partita. Sarà una partita aggressiva da affrontare con dedizione. La palla va gestita in zone di campo diverse e non perdendo la palla dove l’abbiamo persa a San Siro. Ci vorrà un altro Torino”.

Rivedremo Maripan dal primo minuto? A cosa erano dovute le esclusioni?

“È stata una scelta tecnica. Vi avevo detto che sarebbe stato della partita pensando a 16 giocatori e non a 11 anche perché i subentrati sono quasi più importante di chi parte dall’inizio. Poi non ci sono stati i presupposti. Ma per noi Guillermo è importante e sarà in campo”

Che cosa ha chiesto ai giocatori?

“Di essere squadra dall’inizio alla fine. Dobbiamo avere determinazione pallone su pallone. A Milano una partita troppo pulita e sbagliato troppi palloni. Abbiamo giocato contro una squadra che 70 giorni prima aveva fatto una finale di Champions. Non ti puoi permettere certe cose”.

Lei fin qui ha alternato Simeone e Adams. Sarà così anche in futuro? “No, assolutamente. Noi ora dobbiamo pensare anzitutto a trovare solidità. Poi due attaccanti potrebbero anche giocare insieme, ma ora dobbiamo partire dalle basi”.

La squadra ha metabolizzato la sconfitta? “Non va metabolizzata questa sconfitta ma va ricordata, per non ripetere gli stessi errori. Abbiamo fatto una settimana vissuta con determinazione. A volte si passa anche da sconfitte così ma ci deve essere subito energia e determinazione per rimettersi a lavorare. Ma ci si tiene dentro il dispiacere per i tifosi e per gli stessi giocatori. Questa deve essere una molla che ti porta a non ripetere certe situazioni”.

Studiando la Fiorentina ha pensato a qualcosa di particolare? “Certo che abbiamo fatto questo. Loro sono una squadra che ha giocatori importanti, sanno palleggiare, hanno un allenatore bravo e di esperienza. Ma è importante quello che farà il Toro in campo. Credo che la squadra sia pronta”.

Dopo la sconfitta con l’Inter c’è stato un confronto con la dirigenza? Ha avanzato richieste sul mercato? “Il confronto fa parte della quotidianità, non solo dopo questa sconfitta. Chiaro che abbiamo fatto un’analisi feroce, anche con il mio staff. Abbiamo visto tutto con spirito critico per capire dove si è sbagliato e da lì siamo ripartiti”.

Ci si poteva aspettare un intervento abbastanza rapido da parte della società e in questi giorni invece non è successo niente. Lei è tranquillo? Pensa che entro lunedì arriverà qualcuno? “Io non sono tranquillo ma concentrato sul trovare soluzioni tramite il lavoro. Non è un singolo giocatore che può arrivare dal mercato a risolvere tutto. Ora io penso al lavoro di squadra, alla crescita, e da questo punto di vista l’attenzione mia e del mio staff è lì dentro. Poi è chiaro che la società segue le situazioni di mercato ed è pronta a intervenire”.

Ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che un terzino sinistro arriverà? In difesa Masina è l’unico mancino centrale. Servirebbe un altro giocatore? “Sono tutte analisi che noi abbiamo fatto. Poi è chiaro che il mercato a volte offre opportunità e a volte non le offre. Io non voglio pensare al mercato ma alla partita. Ci siamo preparati per questo e non per il mercato”.

La squadra, secondo lei, è competitiva? “Se non ci credessi non sarei qui, quindi ci credo fermamente”.

Rivedendo la partita ha notato dei motivi di preoccupazione? Si aspettava che la squadra potesse essere così in ritardo? “Il dolore che si prova deve fare posto al lavoro, per me è una spinta motivazionale che mi aiuta a dare ancora di più. Abbiamo un debito verso i tifosi. La prima cosa che voglio fare con la squadra è questo: lavorare duro affinchè i tifosi possano essere orgogliosi. In questo momento siamo in debito ma vogliamo lavorare”.