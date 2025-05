Calciomercato Torino, il cast del post Vanja: attesa Caprile, spunta Marietta

Le parole dell'agente del giocatore, Graziano Battistini, e le esigenze del Torino per trovare un possibile sostituto del serbo

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 30 maggio - 06:20

Urbano Cairo ha parlato di due cessioni nel corso dell'estate. Uno dei grandi indiziati per andare via da Torino è il portiere Vanja Milinkovic-Savic, con il quale il club farebbe segnare un bel più nella voce del bilancio. Il portiere serbo è certamente uno degli elementi della rosa granata grazie al quale si può mettere a segno una plusvalenza e la clausola rescissoria di 20 milioni presente sul suo contratto aumenta la possibilità che in estate si consumi il divorzio. Ecco dunque che il Torino si può già ritenere a caccia di un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Al momento uno dei nomi più caldi è quello di Elia Caprile. L'estremo difensore classe 2001 è stato in forze al Cagliari di Davide Nicola da gennaio in avanti; ha giocato in prestito dal Napoli, dove aveva iniziato il 2024/2025. La società sarda ha un diritto di riscatto pari a 8 milioni di euro ma al momento non ha ancora espresso l'intenzione di esercitarlo.

Il diritto di riscatto del Cagliari: cartellino del Napoli — L'agente di Caprile, Graziano Battistini, si è espresso ieri, giovedì 29 maggio, con queste parole: “C’è un diritto di riscatto a disposizione del Cagliari, il presidente Giulini ha tutto il tempo di decidere se riscattarlo o meno. Se lo farà, diventerà un giocatore del Cagliari, sennò tornerà a Napoli e poi si vedrà” . La palla è quindi nelle mani inizialmente di Tommaso Giulini, patron del Cagliari. “Non lo so quale sarà il futuro, bisognerebbe chiederlo al presidente del Cagliari. So che Giulini lo stima tantissimo come giocatore e come ragazzo” ha precisato Battistini. Le parole dell'agente di Caprile non sono però parole che chiudono definitivamente le porte in faccia al Torino, altra possibile pretendente del giocatore. Il Torino è alla finestra perché Caprile piace. In effetti, la sua seconda metà di stagione al Cagliari non è passata inosservata. “L’esperienza di Napoli gli ha fatto bene e ha dimostrato di aver incamerato molto in poco tempo. È un portiere che ha contribuito in maniera determinante alla salvezza del Cagliari, ora vediamo che succede” ha aggiunto Battistini. I numeri dell'annata di Caprile al Cagliari sono molto buoni: 18 partite, 22 gol subiti, 5 porte inviolate. In generale, le sue partite in Serie A sono 45, di cui 4 con il Napoli di Antonio Conte nella prima metà di questa stagione.

Scommessa Marietta? Il Torino ci pensa — Caprile non è l'unico profilo che piace al Torino, che si sta guardando intorno a 360° per trovare il nuovo portiere titolare, sia all'estero sia nelle serie inferiori. Piace il brasiliano Leo Jardim,e c'è un altro nome emerso nelle ultime ore secondo un'indiscrezione de lacasadic.com: si tratta infatti di Cristian Marietta, ragazzo che nell'ultima stagione ha fatto buonissime cose nel girone A di Serie C Now con la maglia dell'Albinoleffe. Marietta è un 2002, è reduce da 15 clean sheet in 41 partite ed è stato allenato a Zanica dall'ex Torino Giovanni Lopez. Ovviamente, rispetto a Caprile, Marietta sarebbe una grande scommessa.