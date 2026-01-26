Calciomercato Torino, il punto: da Tchoca agli esuberi

Manca una settimana alla fine della finestra invernale di calciomercato e in casa Toro vige un clima abbastanza preoccupante. A inizio mese, con il mercato di gennaio che era appena cominciato, il ds granata Gianluca Petrachi aveva annunciato che il Torino fosse alla ricerca di tre calciatori per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. L'acquisto di Tchoca e Obrador non bastano e ora serve anche cedere. Sono diversi i giocatori ai margini del progetto e gli ultimi giorni di mercato saranno fondamentali per sfoltire e rinforzare la rosa. Ecco il punto di mercato.

Uno dei reparti che verrà rinforzato è senza dubbio quello della difesa, che ora dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Ismajli. Con gli innesti di Obrador , terzino sinistro che ha già esordito nella disfatta di Como, e Tchoca , centrale del Corinthians promesso sposo granata, Petrachi ha messo a segno due colpi in questa finestra di calciomercato. Come annunciato dallo stesso club brasiliano, il difensore classe 2004 sarà a breve un nuovo giocatore del Torino e nei prossimi giorni sarà a Torino per svolgere le visite mediche. Per quanto riguarda il centrocampoIn cima alla lista c’è Olusesi , giovanissimo centrocampista del Tottenham Hotspur , che potrebbe essere una risorsa sia per Baldini in Primavera sia per la prima squadra.

Calciomercato, quattro giocatori sono ai margini

Petrachi ha bisogno di sfoltire la rosa e vendere quei giocatori che sono ormai fuori la progetto granata. Su tutti c'è Asllani: il regista classe 2002 è in prestito al Torino fino a fine giugno ma il suo cartellino è di proprietà dell'Inter. La società granata sta cercando una soluzione con i nerazzurri, visto che il nazionale albanese non rientra più nei piani di Baroni. Su di lui c'è l'interesse del Bologna. Inoltre, in uscita dal Toro restano infatti ancora altri tre giocatori come Nkounkou, Biraghi e Sazonov. I due terzini sinistri non sono più al centro del progetto di Baroni e il francese è solo in prestito in granata ma non sarà riscattato e per questo si sta cercando una nuova sistemazione già in questo mercato di riparazione. Per il difensore centrale georgiano la situazione è ancora più complicata perché a settembre era stato lasciato fuori dalla lista Serie A da parte di Baroni e del club. Era stato poi reintegrato nel momento in cui Masina e Coco erano volati in Marocco per la Coppa d'Africa ma adesso è tornato sul mercato e in cerca di una nuova squadra. Manca appena una settimana al termine della sessione invernale di calciomercato ma tra uscite ed entrate, il lavoro per Petrachi sarà ancora molto.