Calciomercato Torino, in arrivo Olusesi dal Tottenham: ecco dove giocherà

Il profilo è simile a quanto si è già detto per Rivas. Dopo l'arrivo del colombiano, la chiara domanda era: giocherà con Baroni o con Baldini? La giovane età (2008) fa pensare alla seconda opzione, ma come confermato proprio dal tecnico della formazione Primavera , il giocatore si allena in realtà con la prima squadra: "Rivas è letteralmente da scoprire: ha fatto un allenamento con noi e poi si è sempre allenato in prima squadra". Allora si può ipotizzare che anche questo profilo possa fare un percorso simile. Come riportato da Gianluca Di Marzio e confermato da altre fonti, il calciomercato del Torino può ripartire da un altro profilo di giovanissima età: si tratta di Callum Olusesi , centrocampista nato l'11 marzo 2007 in Inghilterra e in forza al Tottenham, attualmente impiegato nella formazione U21, in Premier League 2, e prossimo all'approdo in granata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Scopriamo insieme le caratteristiche del profilo e perché potrà tornare utile ai granata.

Callum Olusesi in arrivo al Torino: ecco il profilo

Un profilo più di tecnica che di fisico. Callum Olusesi, nato a Lambeth nel 2007, è un elemento del centrocampo a disposizione di Wayne Burnett nella formazione Under 21 del Tottenham, in Premier League 2. A 18 anni appena compiuti, Olusesi è già un profilo duttile e interessante per il centrocampo: è in grado di giocare sia come mezzala che come mediano (ha ricoperto maggiormente questi ruoli) che, all'occorrenza, come elemento più offensivo nella zona centrale del campo. Dopo essersi messo in mostra con 13 gol e 5 assist in 41 partite nel Tottenham Under 18, con l'Under 21 ha già siglato 6 reti in 26 partite. Nonostante il posizionamento arretrato, Olusesi è un giocatore che predilige la tecnica e l'azione corale al fisico e all'interdizione: lo confermano i numeri sui gol e i dati fisici (175cm di altezza per 65kg di peso). Il profilo è interessante per entrambe le formazioni: con Perciun e Acquah spesso e volentieri (soprattutto ultimamente) reclutati in prima squadra da Baroni, al tecnico di Massa servono elementi da schierare al fianco di Liema Olinga, Ferraris e compagni. Dall'altra parte è anche sensato ipotizzare un discorso simile a quello di Rivas: un giocatore arruolabile dalla Primavera ma spesso presente agli allenamenti della prima squadra. Rinforzo in arrivo: c'è curiosità su come sarà realmente impiegato.