Calciomercato Torino, il punto di giornata: da Fortini ad Oristanio. Adams…

Ultima settimana di calciomercato che è pronta a cominciare con il Torino che deve ancora puntellare la rosa sotto alcuni aspetti. Tutto fatto per il regista, ancora non arruolabile da Marco Baroni, mentre si vede distanza per l'altro innesto apertamente definito necessario da presidente e direttore tecnico: il terzino sinistro. Sullo sfondo si muove un capitolo che poteva sembrare abbandonato ma così potrebbe non essere: quello legato ad un altro esterno, con Vlasic che però sembra volerne smorzare la necessità. E intanto il tecnico granata scaccia le voci riguardo ad un pupillo dei tifosi... Tra entrate, uscite e trattative in stallo, facciamo il punto di giornata sul calciomercato del Torino.