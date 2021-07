Calciomercato Torino, il punto di giornata: Sirigu lascia ufficialmente il Toro

Dopo pochi giorni dall'inizio del calciomercato, il Torino ha ufficializzato i primi due acquisti per la rosa di Juric per la prossima stagione. Sono infatti stati già annunciati gli arrivi di Etrit Berisha, ex portiere della Spal e di Magnus Warming, attaccante classe 2000 prelevato dai danesi del Lyngby. Inoltre il Toro ha ricomprato sono Dennis Stojkovic classe 2002 che torna in granata e potrebbe giocare sia in prima squadra che in Primvara. Vediamo ora quali sono state le principali notizie di giornata sul mercato granata.