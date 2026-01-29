Calciomercato Torino, il punto: è caccia al centrale. Stallo Tchoca, arriva Prati

Tantissime novità tra le trattative odierne dei granata. Siamo al 29 gennaio e manca ormai pochissimo alla chiusura del mercato: il tempo stringe e il lavoro da fare è ancora molto. Gianluca Petrachi è tornato al Torino consapevole di avere tra le mani una squadra sulla quale, insieme al mister, è necessario costruire una nuova identità. Il primo passo è sfoltire la rosa: dopo la partenza di Ngonge, è in uscita anche Asllani, direzione Besiktas. Su questa operazione, però, emergono alcune difficoltà legate alla sfortuna: stando ai media turchi, il volo che avrebbe dovuto portarlo oggi a Istanbul è stato cancellato per un problema tecnico. Capitolo Primavera, è ai saluti anche Fabio Desole, centrale mancino nel mirino del Chievo e finora poco utilizzato da Baldini, come riportato dal network di Gianluca Di Marzio. Dopo aver dato una ripassata alle uscite, vediamo adesso il fronte entrate.
Una lunga lista della spesa—
Chiuso il capitolo del quinto mancino con l'arrivo di Obrador, l’urgenza principale resta il difensore centrale e su questo reparto le complicazioni non mancano. Partiamo dal caso che oggi ha attirato maggiormente i riflettori: João Pedro de Sousa Rodrigues, detto Tchoca, è arrivato a Torino due giorni fa, ha svolto le visite mediche, ma non ha ancora firmato il contratto. Il suo tesseramento è al momento in stallo, apparentemente proprio a causa degli esami effettuati, sui quali sono in corso ulteriori valutazioni. Nel frattempo, uno dei profili sondati a inizio mercato da Petrachi, Diego Coppola, ex Verona e ora anche ex Brighton, è uscito definitivamente dai radar: l’italiano è stato infatti girato in prestito al Paris FC, attualmente quattordicesimo in Ligue 1. Restano quindi altri nomi sul tavolo: c’è Ranieri della Fiorentina, profilo gradito al Toro ma per il quale è ancora da trovare l’intesa economica con i viola. C’è anche il ventisettenne Kapuadi del Legia Varsavia, con cui i contatti proseguono da giorni, ma anche in questo caso la distanza sulle cifre è al momento significativa. Infine, Jappert, argentino classe 2004 del Barracas Central, su cui il club granata non molla la presa. Di nuovo tanta carne al fuoco per un ruolo da coprire il prima possibile. Intanto, arriva la fumata bianca per il centrocampo: Matteo Prati è atteso sotto la Mole già domani.
