Calciomercato Torino, il punto: è caccia al centrale. Stallo Tchoca, arriva Prati

Tantissime novità tra le trattative odierne dei granata. Siamo al 29 gennaio e manca ormai pochissimo alla chiusura del mercato: il tempo stringe e il lavoro da fare è ancora molto. Gianluca Petrachi è tornato al Torino consapevole di avere tra le mani una squadra sulla quale, insieme al mister, è necessario costruire una nuova identità. Il primo passo è sfoltire la rosa: dopo la partenza di Ngonge, è in uscita anche Asllani, direzione Besiktas. Su questa operazione, però, emergono alcune difficoltà legate alla sfortuna: stando ai media turchi, il volo che avrebbe dovuto portarlo oggi a Istanbul è stato cancellato per un problema tecnico. Capitolo Primavera, è ai saluti anche Fabio Desole, centrale mancino nel mirino del Chievo e finora poco utilizzato da Baldini, come riportato dal network di Gianluca Di Marzio. Dopo aver dato una ripassata alle uscite, vediamo adesso il fronte entrate.