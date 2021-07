Calciomercato Torino, il punto: Genoa su Sirigu, ancora attesa per Messias

Con i titoli di coda dell'avventura che si avvicinano, restano da definire le modalità di separazione tra Salvatore Sirigu e il Torino. L'opzione più probabile, al momento, è che si opti per una rescissione consensuale anticipata del contratto che lega il portiere alla società granata, una soluzione che agevolerebbe entrambe le parti. Per Sirigu c'è un'opzione sul piatto della bilancia: è il Genoa. Il trasferimento in rossoblù permetterebbe al portiere della Nazionale di non perdere la titolarità in Serie A, un aspetto determinante in vista delle convocazioni per Qatar 2022.