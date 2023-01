Calciomercato Torino, il punto: Ilic è già in città. Per Hien l’accordo è lontano

La sessione invernale di calciomercato è quasi agli sgoccioli, manca sempre meno e il Torino ha finalmente visto arrivare in città il primo acquisto di questa finestra di mercato: Ivan Ilic. Al contrario, subisce una brusca frenata la trattativa per Hien, che comunque non ha pregiudicato l'arrivo del compagno di squadra serbo. Allo stesso tempo, il club granata deve provvedere a trovare una sistemazione anche ai giocatori in uscita, tra tutti spicca la trattativa Lukic-Fulham. Di seguito il punto sulle trattative in corso.