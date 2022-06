Calciomercato Torino, il punto: Mandragora ancora un punto interrogativo

Continua il calciomercato del Torino. Al momento ancora nessuna operazione conclusa dalla società granata in entrata, ma il discorso per il riscatto di Pietro Pellegri è chiuso, manca solo l'ufficialità. In uscita è ufficiale il passaggio di Magnus Warming al Darmstadt in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Di seguito, il punto della giornata di oggi, lunedì 27 giugno, con gli aggiornamenti sul mercato granata.