Calciomercato Torino, il punto: niente Mandragora, andrà alla Fiorentina

Continua il calciomercato del Torino, in questo mese di giugno che rappresenta una fase di transizione tra le due stagioni. Al momento l'unica operazione conclusa dalla società granata in entrata è il riscatto di Pietro Pellegri dal Monaco, mentre in uscita è ufficiale il passaggio di Magnus Warming al Darmstadt in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Di seguito, il punto della giornata di oggi, giovedì 30 giugno, con gli aggiornamenti sugli interessi di mercato granata.