Il punto sul mercato del Torino in questa domenica 30 gennaio. C'è l'ufficialità di Samuele Ricci. La società granata in queste ultime ore di calciomercato continua a muoversi per definire le ultimissime trattative ed è stata una giornata davvero convulsa. In entrata sfuma l’obiettivo Federico Gatti, che passa alla Juventus, mentre per quanto riguarda le uscite il Torino sta cercando di trovare una sistemazione per Armando Izzo. Ecco tutte le novità di giornata.