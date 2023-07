Calciomercato Torino, il West Ham pensa a Schuurs. Possibile intreccio con Vlasic

Peer Schuurs è sulla lista del West Ham. Il club londinese vorrebbe rinforzare il proprio reparto difensivo con il difensore classe 1999 del Torino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli Hammers nelle prossime giornate potrebbero avviare i contatti con il Torino per informarsi sulle richieste del club granata. Non è un mistero che molti club inglesi abbiano quanto meno guardato a Schuurs in vista della prossima stagione. Innanzitutto, le prestazioni dell'olandese nella sua prima stagione in Serie A sono state soddisfacenti, poi la carte d'identità strizza l'occhio al ragazzo che con 24 anni sta entrando nella fase più importante della sua carriera. Non deve quindi sorprendere la notizia dell'interessamento da parte del West Ham, vincitore dell'ultima Conference League. La trattativa è ancora tutta da strutturare e nello stesso tempo bisognerà capire quali saranno le intenzioni del giocatore. Su una cosa si può essere certi: il Torino, nel caso dovesse cedere Schuurs, lo farà per una cifra molto alta. Il club granata valuta infatti Schuurs non meno di 30-35 milioni. Da non dimenticare che, sempre col West Ham, il Torino ha un dialogo aperto per Nikola Vlasic. Chissà dunque che le due trattative non possano in qualche modo intrecciarsi. Le vie del mercato del resto sono infinite.