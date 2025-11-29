Calciomercato Torino, Ilkhan ai margini: Monza interessato

Per Emirhan Ilkhan, nel Torino di Marco Baroni, sembra non esserci spazio. Il centrocampista turco, dopo aver recuperato da un lungo infortunio che lo aveva estromesso da tutta la precedente stagione, pareva quest'estate sul punto di partire per una nuova esperienza in prestito. Ma in occasione dei primi due impegni della stagione, in Coppa Italia contro il Modena e in campionato contro l'Inter, Baroni ha fatto affidamento su di lui. Le sue prestazioni, da subentrato contro i canarini e da titolare a San Siro, sono state forse le note più positive di due gare sottotono da parte dei granata. Eppure, il conteggio alla voce presenze per Ilkhan si ferma lì, senza neppure una replica a partita in corso, nemmeno in Coppa Italia contro il Pisa. Minutaggio che invece Ilkhan ottiene eccome in nazionale under 21 turca, dove nell'ultima tornata di gare internazionali si è reso protagonista di una rete. Buone sensazioni che non sono comunque bastate ad attrarre l'attenzione di Baroni e ora sembra molto probabile che Ilkhan possa già da gennaio trovare maggiore fortuna altrove. A riportarlo è Alfredo Pedullà, che racconta del centrocampista classe 2004 nel mirino del Monza primo in classifica in Serie B. Ci sarebbero già stati dei primi dialoghi, che potrebbero portare a discorsi più approfonditi. Un profilo che interessa ai brianzoli di Paolo Bianco per la capacità di occupare più ruoli in mediana. Da ricordare che il contratto che lega Ilkhan al Torino scade a giugno, con opzione per il rinnovo.