Poco spazio per Saba Sazonov: il difensore georgiano è reduce da un'annata sfortuna ad Empoli, caratterizzata da un lunghissimo stop dovuto alla rottura del crociato. Al suo rientro in granata - dovuto al mancato riscatto da parte dei toscani - Baroni difficilmente l'ha considerato parte delle rotazioni difensive granata, così anche per lui, in quest'ultimo giorno di calciomercato, può essere arrivato il momento di lasciare l'ombra della Mole. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore georgiano è vicino al passaggio in Spagna: nella prossima stagione potrà giocare con la maglia del Getafe. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.
Calciomercato Torino, in difesa anche uscite: Sazonov verso il Getafe
Il difensore georgiano è pronto ad una nuova avventura fuori dall'Italia
