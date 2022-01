Calciomercato Torino, Izzo: c’è l’Udinese, i granata dicono sì. Lui temporeggia

Accordo di massima raggiunto tra le parti, ma il napoletano prende tempo

Continuano le operazioni in uscita in casa Torino, con la società granata che, dopo aver ormai ceduto Tomas Rincon alla Sampdoria, sta lavorando per trovare una sistemazione anche ad Armando Izzo, che in questa stagione ha disputato solamente 115' minuti in campionato in maglia granata (e 105' in Coppa Italia), risultando l'ultimo difensore nelle gerarchie di Ivan Juric. Uno status che mal si concilia con il suo ingaggio importante (1.7 milioni circa a stagione fino al 2025). Il difensore napoletano è sicuramente sul mercato e nelle ultime ore la squadra che più ha mosso passi concreti per lui è l'Udinese. Il club bianconero, infatti, ha appena salutato Samir, passato al Watford (club sempre di proprietà della famiglia Pozzo) e ora dunque sta cercando un sostituto. Che potrebbe essere proprio il difensore di Scampia.