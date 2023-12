Calciomercato Torino: la migliore e la peggiore operazione del 2024

Il mercato in entrata del 2023 granata: il ritorno di Lazaro delude

La scorsa estate il Torino si è reso protagonista in ottica mercato anche per i ritorni di Nikola Vlasic e Valentino Lazaro, rincasati lo scorso primo luglio rispettivamente nel West Ham e nell'Inter. Fino ad ora per i granata non sono stati due valori aggiunti di pregio al gruppo di Juric ma se almeno il trequartista sembra essere in crescita nell'ultimo periodo e viene spesso cercato dai compagni, l'esterno austriaco sta facendo fatica a incidere ed è ancora fermo a quota zero gol e zero assist quando è quasi finito il girone di andata, non il massimo per un esterno di Ivan Juric Ad agosto il ritorno di Lazaro dall'Inter è sembrato essere una soluzione di ripiego considerando che, in un primo momento, l'austriaco non era stato riscattato entro i termini previsti. L'ex Inter per queste ragioni si può definire come l'acquisto meno azzeccato dal Torino nel corso del 2023. In questa prima metà di stagione non ha fornito prestazioni indimenticabili ed i 4 milioni di euro investiti per riportarlo all'ombra della Mole non sono stati ancora ripagati dall'esterno austriaco sul campo. Per lui si contano 15 presenze fin qui dopo 17 turni, ma avrà ancora il tempo per migliorare il bilancio della sua annata.