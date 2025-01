Calciomercato Torino, l’arrivo di Elmas e la telenovela Casadei: il punto

Il calciomercato del Torino in entrata, arrivati al 29 gennaio, finalmente può cominciare. La giornata di oggi è segnata, anche se ancora manca l'ufficialità, dalla prima aggiunta nell'organico granata. Tuttavia sono ancora molte le trattative aperte dal futuro incerto per la società granata. Di seguito il punto sulle principali trattative in entrata e in uscita del Toro nel calciomercato di riparazione.