Calciomercato Torino, Linetty a casa Samp: “Se torno in blucerchiato? Vediamo”

Il centrocampista, ai margini delle scelte di Juric, avvistato a Bogliasco nel weekend. Una visita ad amici, ma per l'estate la pista è aperta

Karol Linetty a Bogliasco nella giornata di sabato non è passato inosservato. Il centrocampista polacco del Torino ha approfittato del weekend di pausa concesso da Ivan Juric per fare capolino nel centro sportivo dove si allena la Sampdoria, allenata dal suo mentore Marco Giampaolo, colui che lo volle a Torino. Di certo è stata una visita di cortesia, del resto è noto che Linetty - nei suoi quattro anni alla Sampdoria - abbia a Genova amicizie umane e lavorative. E il polacco per questo non è nuovo a sortite nei dintorni di Bogliasco. Ma è evidente che si possa ipotizzare un ritorno di fiamma tra lui e la Sampdoria in vista del mercato estivo.

FUORI DAI PIANI - Già a gennaio per Linetty c'era stata la possibilità di un ritorno in extremis a Genova con la formula del prestito, ma la cosa non è andata in porto. Per l'estate non ci sarebbe da stupirsi se i contatti si riallacciassero considerando la presenza sulla panchina della Samp di Giampaolo ma anche il fatto che il polacco è sostanzialmente ai margini delle scelte di Juric: per lui solo una presenza nei primi tre mesi del 2022, e solo a causa di squalifiche altrui, da titolare nello sfortunato match contro il Venezia. Questo ha anche fatto sì che la Polonia lo lasciasse fuori dai convocati nella finestra internazionale di marzo. Di certo bisognerà fare i conti con l'oste Torino, che pagò il giocatore ai blucerchiati 7.5 milioni due anni or sono, e poi ovviamente la Sampdoria deve ancora conquistare la salvezza. Intanto, ad alcuni tifosi che gli hanno chiesto di un suo eventuale ritorno a Genova (dove Karol ha lasciato ottimi ricordi) il giocatore - secondo quanto riportato dal sito ClubDoria46 - ha risposto: "Vediamo". Può voler dire tutto o niente, ma di sicuro la pista di mercato in ottica giugno può ritenersi aperta.