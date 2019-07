Calciomercato Torino, Lyanco: anche la Roma lo tenta, i granata fanno muro

Con la cessione di Manolas al Napoli, la Roma è ora alla ricerca di un difensore e, tra i nomi più caldi – oltre a quello di Bartra – compare quello di Lyanco. L’idea sorge probabilmente anche in complicità con il fatto che fu proprio il ds Petrachi a scoprire il brasiliano e a portarlo a Torino. La Roma non è tuttavia la prima pretendente del brasiliano in questo mercato. Dopo il prestito al Bologna anche i rossoblù hanno infatti dimostrato il proprio interesse a tenere il difensore, così come il PSV che ha avanzato un’offerta da 10 milioni per il giocatore classe 1997.

SITUAZIONE – Cairo ha già rifiutato la proposta degli olandesi: per il presidente e per Mazzarri il difensore carioca, campione col Brasile olimpico al torneo di Tolone, fa parte a tutti gli effetti del progetto. Tuttavia Gianluca Petrachi e i suoi collaboratori paiono ritenere che per 18 milioni l’affare potrebbe andare in porto. Da sottolineare però che anche Mazzarri ha sottolineato la volontà di disporre del centrale nella prossima stagione.

FUTURO – Cairo si è già espresso per quanto riguarda i suoi giocatori migliori. Se per Izzo e Belotti ha utilizzato il termine “incedibili”, ci sono altri importanti componenti della rosa granata che rimarranno a Torino a meno di offerte clamorose. In particolare su Lyanco il presidente ha sottolineato come il prestito al Bologna sia servito dopo un lungo periodo di stop per ritrovare la condizione fisica ottimale, lasciando così intendere che per la prossima stagione il difensore sarà un’arma importante a disposizione del Toro. Per il difensore brasiliano, dunque, la prospettiva più concreta è sempre la permanenza al Torino.

Sara Russo