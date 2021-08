Calciomercato Torino, Lyanco-Betis Siviglia: previsti nuovi contatti in settimana

Gli spagnoli hanno prima bisogno di cedere, a meno di aprire all'ipotesi del prestito con diritto di riscatto

Rimane viva la pista di calciomercato che può portare Lyanco al Betis Siviglia, anche se in stand-by da diversi giorni. La squadra spagnola, che stasera giocherà in amichevole contro la Roma, continua ad avere i fari puntati verso il difensore brasiliano del Torino, che da giorni si allena a parte in quanto ha fatto capire di non essere convinto di rimanere in granata.