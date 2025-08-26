Per molte settimane il Torino ha tenuto il mirino su Gaetano Oristanio, trequartista di proprietà del Venezia che - dopo la retrocessione in Serie B - è pronto da tempo a lasciare la formazione lagunare per firmare con un club di Serie A. Il Toro ci ha provato come ha confermato ufficialmente anche il DS arancioneroverde Filippo Antonelli che lo scorso mese di luglio aveva parlato di un chiaro interessamento della società granata. Alla fine però Cairo e Vagnati hanno chiuso per Ngonge e Aboukhlal, in più adesso con Baroni si è deciso di passare a un 4-3-3 e gli obiettivi di mercato si sono spostati su un nuovo innesto per il centrocampo, con Asllani ufficializzato nelle scorse ore.
mercato
Calciomercato Torino, niente Oristanio: l’esterno a un passo dal Parma
Il Parma ne approfitta e chiude con il Venezia per Oristanio—
Ad approfittare di questo raffreddamento della pista Torino per il talentuoso fantasista classe 2002 è stato il Parma. Come riportato da Sky Sport, il club ducale è infatti molto vicino a trovare un accordo con il Venezia. Oristanio potrà quindi continuare a giocare in Serie A se l'affare si concretizzerà e se si arriverà alla cosiddetta "fumata bianca". Il Parma ha proposto un prestito con diritto di riscatto al Venezia che - con la stagione di Serie B ormai iniziata - sembra intenzionato ad accettare la proposta per il trequartista ex Inter e Cagliari che è quindi vicino a provare un'altra nuova esperienza nel campionato italiano con una maglia differente. L'anno scorso Oristanio con il Venezia ha messo a referto 3 gol e 3 assist in 37 presenze in Serie A.
