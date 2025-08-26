Calciomercato Torino, niente Oristanio: l’esterno a un passo dal Parma

Per molte settimane il Torino ha tenuto il mirino su Gaetano Oristanio, trequartista di proprietà del Venezia che - dopo la retrocessione in Serie B - è pronto da tempo a lasciare la formazione lagunare per firmare con un club di Serie A. Il Toro ci ha provato come ha confermato ufficialmente anche il DS arancioneroverde Filippo Antonelli che lo scorso mese di luglio aveva parlato di un chiaro interessamento della società granata. Alla fine però Cairo e Vagnati hanno chiuso per Ngonge e Aboukhlal, in più adesso con Baroni si è deciso di passare a un 4-3-3 e gli obiettivi di mercato si sono spostati su un nuovo innesto per il centrocampo, con Asllani ufficializzato nelle scorse ore.