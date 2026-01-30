Calciomercato Torino: non solo Prati, un nuovo centrale sul taccuino di Petrachi

Arrivato Obrador, al Torino è ormai vicinissimo anche Prati. Per Petrachi questi sono giorni di lavoro intenso, la situazione in classifica è critica e il Toro ha bisogno al più presto di nuovi rinforzi, soprattutto nella retroguardia che finora si è dimostrata insufficiente con 40 gol subiti in 22 partite.

Torino ancora a caccia di un centrale

Sono diversi i nomi sul tavolo per la difesa - Kapuadi, Jappert, Ranieri, Kumbulla - e ora sul taccuino è apparso anche quello di Bryant Nieling, olandese classe 2003 di proprietà del Modena, Petrachi è pronto all’assalto per portarlo sotto la Mole prima del gong finale del mercato. Il difensore vanta 18 presenze in Serie B, in cui ha trovato due gol ma ha ricevuto anche tre ammonizioni. Il club emiliano punta su di lui e vorrebbe evitarne la cessione almeno fino al termine della stagione. Il Toro spinge per averlo al più presto.