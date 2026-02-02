Calciomercato Torino, nuovo rinforzo per la Primavera: arriva Sandro Nascimento

Altro colpo per la formazione Primavera. Dopo alcune ufficialità e già alcuni esordi (Rivas, quasi sempre in prima squadra, e Tonica, titolare nella difesa di Baldini) arriva un altro colpo da parte del direttore Ruggero Ludergnani. Dallo Sporting Lisbona arriva il classe 2007 Sandro Nascimento. Alto 185 cm, Nascimento è un centrocampista estremamente duttile, in grado di coprire vari ruoli centrali, con una preferenza per i compiti da mezzala e trequartista. Il portoghese è già in Italia per visite mediche e firma sul contratto ed è pronto al trasferimento al Torino. Si attende l'ufficialità.