Calciomercato Torino, nuovo rinforzo per la Primavera: è fatta per Ewurum

Altro acquisto per la Primavera di Francesco Baldini, che accoglie un nuovo rinforzo per la trequarti. Il classe 2007 Keyon Ewurum arriva dal Valletta con la formula del prestito con opzione di diritto di riscatto. Trequartista maltese alto 1,82 metri, Ewurum è un profilo estremamente duttile: può agire alle spalle delle punte ma, all’occorrenza, anche come riferimento offensivo sulle corsie laterali. Tutto fatto per il classe 2007 per il cui trasferimento a Torino si attende solo l'ufficialità.
Nuovo acquisto sulla trequarti: chi è il nuovo classe 2007 del Toro
