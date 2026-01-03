Calciomercato Torino, Petrachi torna a guardare in Brasile: piace David Ricardo

Il nuovo DS del Toro punta a un giovane calciatore brasiliano per rinforzare la rosa a gennaio: ecco di chi si tratta

Federico De Milano Caporedattore 3 gennaio - 06:30

Il mese di gennaio, come noto da tempo, sarà fondamentale per il Torino sia dal punto di vista del campo con tante partite importanti in campionato e Coppa Italia da non sbagliare, che da quello del mercato. Si è riaperto infatti il periodo per i trasferimenti dei calciatori e c'è un reparto in particolare che il club granata deve cercare di rinforzare per dare una mano al suo allenatore Marco Baroni: quello della difesa. E spunta un profilo nella lista obiettivi del Toro, quello di David Ricardo.

Il Torino ha bisogno di un nuovo innesto in difesa: Petrachi guarda in Brasile — L'ultimo nome ad essere finito nella lista obiettivi di mercato del Toro è quello di David Ricardo. Si tratta di un giovane difensore brasiliano che potrebbe volare in Europa già in questo mese di gennaio. Sulle sue tracce ci sono anche altri società come il Bologna, Fiorentina e Betis ma i granata cercheranno di anticipare la concorrenza con un'offerta giusta. Nei giorni scorsi era già stata fatta una proposta di prestito ma era stata rifiutata dal Botafogo, club proprietario del cartellino del difensore brasiliano. Il nuovo DS del Torino, Gianluca Petrachi, già in passato aveva sondato spesso il mercato sudamericano con esiti piuttosto interessanti. La richiesta che il Botafogo fa per cedere il cartellino di David Ricardo è compresa tra i 7 e i 9 milioni di euro.

David Ricardo piace al Toro: ecco le sue caratteristiche — Il Torino ha messo nel mirino questo giovane difensore centrale classe 2002 perché si tratta di un profilo futuribile e di talento, che viene quindi giudicato un prospetto interessante su cui puntare sia per il presente che per il futuro. Inoltre, dal punto di vista tecnico David Ricardo è un giocatore piuttosto duttile: agisce principalmente come difensore centrale ma essendo rapido e dotato di una buona corsa può giocare anche come terzino. Il fattore età e la sua capacità di giocare in due ruoli sono sicuramente due fattori interessanti. Il Toro resta quindi sulle tracce di questo 23enne brasiliano che Petrachi ha seguito nell'ultimo periodo, ma prima servirà trovare un accordo con il Botafogo. La società di Rio de Janeiro vuole infatti monetizzare questa eventuale cessione verso l'Europa del suo difensore e servirà quindi ancora lavorare sulla formula.