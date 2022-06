Calciomercato Torino, piace Mazzocchi della Salernitana: le ultime

Il Toro pensa all'esterno classe 1995 che potrebbe essere utile a Juric, inserendo Verdi nell'affare

Federico De Milano

Uno degli obiettivi per il mercato del Torino è quello di riuscire ad acquistare un nuovo esterno sinistro che vada a sostituire il partente Ansaldi, al quale non è stato rinnovato il contratto. Ma anche a destra, Aina e Singo per motivi diversi non sono certi della permanenza. Ecco perchè il club granata ha la necessità di monitorare la situazione anche sull'altra fascia per non farsi cogliere impreparato. I nomi valutati dalla dirigenza granata sono molti e lo scenario per il pacchetto degli esterni potrebbe cambiare di giorno in giorno.

Mazzocchi-Verdi: il Toro pensa al doppio affare con la Salernitana

Uno dei nomi nuovi che la dirigenza granata sta sondando nel mercato degli esterni è quello di Pasquale Mazzocchi. Si tratta di un esterno di piede destro classe 1995 e di proprietà della Salernitana. A gennaio il Venezia lo ha prestato alla squadra di Davide Nicola che lo ha riscattato in seguito alla salvezza raggiunta. La prima stagione in Serie A di Mazzocchi è stata positiva ed è stato in grado di realizzare 2 assist nelle 33 presenze stagionali raccolte in campionato. Per questa ragione il Toro ha messo gli occhi su di lui e potrebbe proporre alla Salernitana un'affare che prevede anche il coinvolgimento di Simone Verdi. Il fantasista ex Bologna e Napoli ha giocato gli scorsi 6 mesi proprio a Salerno diventando uno dei protagonisti della salvezza, vorrebbe tornare in Campania e di sicuro non è al centro dei piani del Toro. Per ora però la squadra campana non sembra essere intenzionata a cedere l'esterno classe 1995 e quindi il Toro dovrà dirigersi su altri giocatori oppure tentare con un'offerta migliore alla Salernitana.

Gli scenari sugli esterni sono variabili

Il Toro ha bisogno di mettere a segno qualche colpo sulle corsie esterne. Ansaldi non ha rinnovato il suo contratto con i granata e ha già salutato la piazza. La necessità è dunque quella di trovare un giocatore che agisca sull'out di sinistra al posto dell'argentino. Anche sulla destra però non ci sono certezze per l'anno prossimo. Ola Aina ha un solo anno di contratto, motivo per il quale la dirigenza potrebbe cederlo per non perderlo a zero l'estate prossima. Anche Wilfred Singo non è incedibile di fronte ad offerte economicamente importanti. Il classe 2000 ivoriano ha disputato una buona stagione agli ordini di Juric e per questo molti club hanno mostrato interesse nei suoi confronti ma ad oggi non sono ancora giunte proposte ufficiali in via Arcivescovado. Il Toro comunque non vuole farsi cogliere impreparato e in caso di cessione di uno dei due esterni destri potrebbe tentare l'affondo per Mazzocchi.