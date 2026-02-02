Il nuovo rinforzo per la rosa di Francesco Baldini arriva dall’Hellas Verona, attualmente sesta forza del campionato. Si tratta di Matei Ceuca, difensore centrale classe 2008 di nazionalità rumena, alto 1,91 metri e destro di piede. Un profilo giovane ma già molto strutturato dal punto di vista fisico, che si è messo in evidenza nel settore giovanile scaligero per personalità e senso della posizione. Ceuca approda al Torino a titolo definitivo, a conferma della forte fiducia del club granata nelle sue potenzialità e nel percorso di crescita delineato. Per lui è stato siglato un contratto di lunga durata che lo legherà al Toro fino al 30 giugno 2029.
Calciomercato Torino Primavera: Matei Ceuca è del Toro – UFFICIALE
Il nuovo centrale alla corte di Baldini
Il comunicato della società granata—
Di seguito il comunicato del club: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato dall’Hellas Verona Football Club a titolo definitivo il diritto alle prestazioni di Matei Tudor Ceuca, difensore classe 2008".
