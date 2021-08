Calciomercato Torino, Rauti dice sì al Pescara: la trattativa a Milano

Il canterano granata si accasa in Serie C per questa stagione

Roberto Ugliono

Piccolo intrigo di mercato delle ultime ore per il Torino, che alla fine piazza Nicola Rauti al Pescara in Serie C. L’attaccante classe 2000 è all’Hotel Sheraton di Milano per definire il suo futuro per questa stagione: dopo un lungo corteggiamento che i nostri inviati hanno seguito dal vivo, il canterano granata si è deciso a dire di sì al presidente degli abruzzesi, Sebastiani.

Secondo quanto raccolto, Rauti non era convintissimo al cento per cento, ma ha ceduto alla corte del Delfino che gli offre la possibilità di giocare con continuità (a Torino gli spazi erano per lui chiusi da Belotti, Sanabria e Zaza). La formula dovrebbe essere quella del prestito secco.

Articolo in aggiornamento

nostro inviato a Milano