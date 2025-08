Calciomercato Torino, rifiutata un’altra proposta dello Spartak per Coco: le ultime

Dopo essere stato al centro dellevoci di mercato nelle scorse settimane per una trattativa con un club del Qatar poi sfumata, Saul Coco potrebbe ancora lasciare il Torino in questa sessione estiva. Il centrale equatoguineano è uno degli obiettivi dello Spartak Mosca e la trattativa con il club russo è stata confermata dallo stesso Davide Vagnati. Il futuro del difensore resta in bilico, con l'ex Las Palmas che potrebbe seriamente salutare il club granata dopo appena una stagione. Le due società, Torino e Spartak Mosca, non hanno ancora trovato l'accordo. I russi ne hanno offerti in prima istanza 10, Urbano Cairo ne chiede almeno 15. In questa seconda fase lo Spartak sembra essere destinato a far ulteriormente lievitare l'offerta. In effetti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore il club granata avrebbe respinto un'offerta dello Spartak che però non demorde e nei prossimi giorni potrebbe riprovarci per il centrale classe '99. L'altro fronte aperto riguarda lo stesso giocatore: dopo aver rifiutato il Qatar avrà voglia di sobbarcarsi un'avventura in Russia in un momento storico davvero particolare per il calcio russo? Coco ci sta pensando ma non ha ancora espresso una possibile apertura.