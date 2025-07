Saul Coco, Spartak Mosca al rilancio: per Cairo servono almeno 15 milioni

Se qualcuno osservasse un allenamento del Torino a Prato allo Stelvio non avrebbe la sensazione di Saul Coco in partenza. Marco Baroni lo sta impiegando regolarmente nel cuore della difesa granata. In realtà, le voci di mercato fin dalla metà di giugno sono state davvero insistenti. L'ex giocatore del Las Palmas, reduce dalla sua prima stagione in Serie A, è stato accostato dapprima all'Al-Duhail in Qatar, poi allo Spartak Mosca in Russia. Nel primo caso, sebbene l'offerta qatariota fosse davvero allettante sia per il Torino sia per il giocatore, è stato lo stesso Coco a declinare l'invito preferendo il calcio europeo, almeno per un altro campionato. Invece, sul discorso Russia la partita si sta ancora giocando sul doppio fronte.