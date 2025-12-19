Calciomercato Torino: riflessioni su Israel, per la porta due nomi dalla Serie A

Possibile uscita in prestito a gennaio per l'uruguaiano: il Toro valuta due nomi sul mercato invernale per affiancare Paleari

Federico De Milano Caporedattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 06:22)

L'inaspettato exploit di Alberto Paleari in questa prima metà di stagione è una delle note più positive che arrivano dalla rosa del Torino. Il reparto dei portieri ha subito degli importanti cambiamenti dopo la cessione estiva di Milinkovic Savic (sempre titolare nelle ultime quattro stagioni) ma la sostituzione non è stata immediata. Al suo posto è infatti arrivato, per circa 5 milioni di euro, Franco Israel dallo Sporting Lisbona ma non ha convinto del tutto e il suo futuro al momento resta da decifrare. Non si può, ad oggi, escludere che il club granata possa anche decidere di intervenire sul mercato di gennaio.

Israel e un futuro da decifrare: potrebbe lasciare in prestito a gennaio — Nonostante sei clean sheet - che in meno di metà campionato sono un ottimo dato -, il Torino ha la peggior difesa del campionato. Nel mirino delle critiche ci è finito anche Israel e infatti al momento la sua posizione in granata non è del tutto salda. L'estremo difensore uruguaiano potrebbe infatti anche partire in prestito a gennaio. Tutto però dipenderà dalla scelta del club e dalla volontà del giocatore ma, nella conferenza stampa postpartita contro la Cremonese, il tecnico Marco Baroni è stato molto chiaro e ha sottolineato come Paleari in questo momento sia il portiere in grado di offrire maggiori garanzie e per questo per l'ex Sporting ora lo spazio in campo si potrebbe ridurre ancora di più.

Il Torino monitora il mercato dei portieri: ipotesi Turati e Mandas — Nel caso in cui il Toro dovesse decidere di intervenire sul mercato per la seconda metà di stagione e di affiancare quindi a Paleari un altro profilo, sono due le ipotesi ad oggi sul tavolo. Come detto, tutto dipenderà anche dalla volontà o meno di Israel di partire in prestito, ma se dovesse arrivare una sua apertura ci sono già delle opzioni per il DS Petrachi che conducono a giocatori di altri club di Serie A. Il primo nome che piace al Torino è quello di Stefano Turati: il portiere classe 2001 è al momento la riserva nel Sassuolo alle spalle di Muric e vorrebbe avere un posto da titolare dopo delle esperienze positive con Frosinone e Monza. Stessa situazione per un altro calciatore classe 2001, si tratta di Chrīstos Mandas che nella Lazio è chiuso da Provedel e che potrebbe quindi essere attratto dall'idea di avere maggior spazio nel Torino. Il portiere greco piace molto a Baroni che lo ha già allenato l'anno scorso nella capitale e che lo ha infatti schierato per 20 partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.