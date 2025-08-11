Calciomercato Torino, Sanabria agli addii: futuro sempre più vicino alla Cremonese

Il destino di Antonio Sanabria al Torino sembra ormai segnato. Dopo l’arrivo di Giovanni Simeone, l’attaccante paraguaiano è finito ai margini del progetto tecnico di Marco Baroni. A confermarlo, senza troppi giri di parole, è stato lo stesso presidente Urbano Cairo qualche giorno fa: "Abbiamo Ngonge, Aboukhlal, Vlasic, Zapata, Simeone e Adams. Oltre a loro c'è Njie, ci sarebbe anche Sanabria ma penso che lo cederemo. L'attacco ha un potenziale altissimo, ci sono sei potenziali titolari per quattro ruoli". Parole che lasciano poco spazio all’interpretazione e che, di fatto, aprono la porta a una sua partenza già in questa sessione di mercato.