Calciomercato Torino, Sanabria è sul mercato: piace al Pisa, ma…

Tra i giocatori destinati a lasciare Torino in estate c'è anche Antonio Sanabria. Il paraguayano non è riuscito a ripetersi dopo l'ottimo girone di ritorno del 2023 ed è reduce da due campionati in discesa. L'ex Betis ha deluso le aspettative soprattutto nella stagione appena volta al termine, faticando a trovare spazio e risultando quasi sempre inefficace quando chiamato in causa.

L'avventura in maglia granata di Sanabria è arrivata ai titoli di coda. Il giocatore ha un ultimo anno di contratto (scadenza 2026) ed è sul mercato. Sul paraguayano c'è l'interesse del Pisa che, fresco di promozione in Serie A, è alla ricerca di profili abituati alla categoria. Ma la pista difficilmente potrà scaldarsi in tempi brevi: i toscani hanno salutato Inzaghi e devono ancora scegliere il nuovo allenatore. Prima di approfondire i contatti e affondare eventualmente il colpo, il Pisa dovrà capire chi siederà sulla panchina nella prossima stagione.

Ceduto prima del ritiro? La situazione

La pista Pisa andrà dunque seguita, così come non andrà trascurata nemmeno la stima di Davide Nicola nei confronti di Sanabria. Il tecnico ex Toro è attualmente senza squadra, ma se dovesse trovare una panchina non si può escludere un interesse per il paraguayano. Da parte del Toro c'è tutto l'interesse ad agevolare l'uscita dell'attaccante, che ha un ingaggio importante. Il solo anno di contratto, unito a due stagioni tutt'altro che di alto livello, costringerà i granata ad accontentarsi di cifre non esorbitanti per il cartellino. L'intento della società è arrivare ad una cessione prima del ritiro, le prossime settimane saranno decisive per capire se sarà possibile rispettare le tempistiche.