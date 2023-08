Calciomercato Torino, settimana cruciale per lo scambio Singo-Soppy: la situazione

La trattativa per il possibile scambio Singo-Soppy entra in una fase decisiva. Atalanta e Torino hanno da tempo definito i termini dell'accordo: Soppy in granata e Singo alla Dea con aggiuntivo conguaglio economico ai granata di 7 milioni di euro per pareggiare il valore del cartellino tra i due terzini. Manca però un tassello fondamentale: il sì di Soppy.

Calciomercato, Torino al lavoro per il sì di Soppy

Questa dovrebbe essere la settimana decisiva per le sorti dello scambio tra Singo e Soppy. Il Torino aspetta da giorni una risposta del francese, che finora non si è espresso bloccando di fatto l'operazione. Il club granata sta cercando di ottenere il sì di Soppy e ha intenzione di proseguire su questa strada per farlo aderire al progetto di Juric. Il tempo però scorre e urge una decisione per tutte le parti coinvolte. Ogni giorno potrebbe essere quello buono per la fumata bianca oppure per la fumata nera con conseguente stop alla trattativa. La situazione quindi è delicata. Il Torino resta convinto dell'operazione e continuerà a lavorare per concluderla. Ma il club granata non attenderà all'infinito un sì: più passa il tempo, più diventa concreta l'ipotesi che qualcosa vada storto e l'affare sfumi. Il Toro, ad oggi, vuole evitare questo scenario negativo. Solo i prossimi giorni diranno qualcosa in più sul futuro di questa trattativa.