Calciomercato Torino, è viva la pista Joao Pedro: ma si inserisce il Galatasaray

I granata hanno bisogno di rinforzi in un reparto sguarnito, i sardi devono vendere in fretta: parti al lavoro per la fumata bianca

Alberto Giulini

Torna a scaldarsi la pista di mercato che porta a Joao Pedro, ormai ex capitano del Cagliari pronto a lasciare la Sardegna dopo la retrocessione. L'interesse dei granata per l'italobrasiliano non è un mistero e ad inizio mese si era anche tenuto un incontro tra Vagnati e Capozucca, omologo della società sarda, per cercare di gettare le basi dell'operazione. "Non ci sono le condizioni giuste, in questo momento ognuno punta al massimo ed è ancora presto" spiegò il dt granata, facendo comprendere come la distanza sulla valutazione del cartellino fosse ancora importante.

La concorrenza c'è: su Joao Pedro anche il Galatasaray

Sul giocatore del Cagliari, in doppia cifra nelle ultime tre stagioni, si sono nel frattempo posati gli occhi di diverse squadre italiane e straniere. Gli interessi più concreti sembravano quelli di Monza e Salernitana, che nel frattempo però hanno aver allentato la presa. "Joao Pedro? È una pista difficile per i costi che implica" ha spiegato negli scorsi giorni Galliani, frenando sulla possibilità di portare il brasiliano alla corte di Stroppa. I campani, che invece sembravano in pole, non hanno ancora chiuso l'affare. Nel frattempo è tornata più viva che mai la pista granata: lunedì scorso Vagnati è tornato a spingere per aggiudicarsi il jolly offensivo del Cagliari e c'è stato un incontro positivo tra le parti. Martedì, tuttavia, si è registrato un inserimento forte del Galatasaray, che fa sul serio per offrire al giocatore uno stipendio forse più importante di quello che percepirebbe in Italia.

Joao Pedro: il Cagliari deve vendere subito

Arrivare ad un accordo nel più breve tempo possibile sarebbe la soluzione ideale per tutte le parti in causa. Da una parte c'è infatti un Toro che tra meno di una settimana riprenderà a lavorare in vista della nuova stagione e si presenta come un vero e proprio cantiere aperto, soprattutto sulla trequarti. Dall'altra c'è un Cagliari che ha bisogno di vendere entro il 30 giugno i pezzi pregiati per rispettare tutti i parametri relativi all'indice di liquidità per iscriversi al prossimo campionato. "In B il valore richiesto è 0,7, cioè superiore alla Serie A. Questo significa che dobbiamo vendere già a giugno per tutti gli adempimenti di iscrizione" aveva dichiarato il dg dei sardi Passetti ad inizio mese. C'è una vera e propria corsa sul giocatore: il Galatasaray prova a mettere la freccia, il Torino cerca di reagire.