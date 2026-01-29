Toro News
Calciomercato Torino, trattativa in chiusura per Prati

Vicinissimo il classe 2003
Andrea Croveri

Avevamo detto che nel pomeriggio ci sarebbero state novità ed effettivamente sono arrivate. Petrachi sta dando lo sprint di cui il calciomercato aveva bisogno: negli ultimi giorni i contatti tra il club torinese e quello sardo sono stati numerosi e costanti e, anche grazie alla cessione di Asllani e al minutaggio sempre più ridotto per Prati – visto che Pisacane sta plasmando Gianluca Gaetano nel ruolo di play – Torino e Cagliari si sono sensibilmente avvicinate. Matteo Prati è ormai pronto a fare le valigie: le due società si sono sentite una prima volta in mattinata e poi di nuovo nel pomeriggio. Mancano soltanto gli ultimi dettagli da definire.

