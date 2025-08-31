Calciomercato Torino, un nuovo prestito per Ciammaglichella: c’è la Juve Stabia

Ciammaglichella è pronto a fare le valigie e a salutare temporaneamente il Toro, squadra in cui è cresciuto sin da bambino. Sul talento classe 2005 si è acceso il forte interesse della Juve Stabia, che spinge per chiudere l’operazione in tempi brevi e garantirsi così un rinforzo di qualità in mezzo al campo, sotto la guida di Ignazio Abate. Il club campano vede in lui un profilo ideale per alzare il livello tecnico della rosa, ma deve guardarsi dalla concorrenza: alcune società straniere hanno infatti manifestato interesse per il giovane centrocampista. Prima però sarà necessario che Ciammaglichella rinnovi il contratto con il Torino, attualmente in scadenza nel 2026: la società granata intende blindarlo, assicurandosi la sua crescita futura, prima di concedergli un’esperienza lontano dall’Olimpico utile a maturare e trovare continuità.