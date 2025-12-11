Una rete che pochi attaccanti di Serie A hanno nel proprio bagaglio tecnico, quella messa a segno da Duvan Zapata contro il Milan, che chiude idealmente il cerchio con la notte del 7 ottobre 2024, quando trovò il suo ultimo gol — ai danni dell’Inter — e si infortunò sullo stesso terreno di San Siro, rimanendo fuori per il resto della stagione. Ora il Toro e Baroni hanno ritrovato il loro punto di riferimento che, con la sua esperienza e la sua caratura sul fronte offensivo, potrà sicuramente dare una mano a una formazione granata in difficoltà, bisognosa della leadership e dei gol del proprio capitano. Un timbro, quello del momentaneo 2-0 sui rossoneri, a cui hanno assistito non solo i tifosi granata, felici di aver ritrovato il loro uomo simbolo, ma anche chi sembra essere interessato a valutarne le condizioni in vista di un possibile assalto.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor calcio mercato Calciomercato Torino, Zapata torna al gol sotto gli occhi di un club turco
MERCATO
Calciomercato Torino, Zapata torna al gol sotto gli occhi di un club turco
Osservatori turchi in tribuna per monitorare il capitano granata, tornato tra i marcatori dopo il lungo infortunio
Secondo un’indiscrezione raccolta da Alfredo Pedullà, sulle tribune dello Stadio Olimpico Grande Torino erano infatti presenti emissari di un club turco. Gli indizi sembrerebbero condurre al Besiktas, intenzionato a farsi avanti in vista dell’imminente sessione invernale di calciomercato di gennaio. L’ipotesi, però, appare decisamente remota. Il Torino crede fermamente nell’apporto di Zapata, al quale lo scorso 18 aprile — in piena fase di recupero dall’infortunio — è stato rinnovato il contratto fino a giugno 2027. Dopo averlo atteso a lungo, ora il club si gode il suo rientro a pieno regime, con la speranza che possa ripetersi in zona gol già dal prossimo impegno contro la Cremonese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA