Calciomercato Torino, Zapata torna al gol sotto gli occhi di un club turco

Una rete che pochi attaccanti di Serie A hanno nel proprio bagaglio tecnico, quella messa a segno da Duvan Zapata contro il Milan, che chiude idealmente il cerchio con la notte del 7 ottobre 2024, quando trovò il suo ultimo gol — ai danni dell’Inter — e si infortunò sullo stesso terreno di San Siro, rimanendo fuori per il resto della stagione. Ora il Toro e Baroni hanno ritrovato il loro punto di riferimento che, con la sua esperienza e la sua caratura sul fronte offensivo, potrà sicuramente dare una mano a una formazione granata in difficoltà, bisognosa della leadership e dei gol del proprio capitano. Un timbro, quello del momentaneo 2-0 sui rossoneri, a cui hanno assistito non solo i tifosi granata, felici di aver ritrovato il loro uomo simbolo, ma anche chi sembra essere interessato a valutarne le condizioni in vista di un possibile assalto.