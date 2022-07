Calciomercato Torino, Zaza separato in casa: in ritiro si allena a parte

Il centravanti dovrà trovarsi una squadra per avere spazio in campo

Sta vivendo una situazione da separato in casa Simone Zaza. Dopo l’ultima stagione vissuta ai margini, chiuso da Belotti e Sanabria cui si è aggiunto a gennaio anche Pellegri, il numero sette non sta vivendo una situazione diversa in ritiro.

A Bad Leonfden Zaza sta lavorando a parte, sul campo secondario, svolgendo esercizi diversi rispetto ai compagni. L’intensità degli allenamenti dimostra come il centravanti non sia infortunato, ma stia di fatto vivendo da separato in casa. La concorrenza di Sanabria e Pellegri è importante ed i segnali di inizio ritiro dimostrano come il giocatore non rientri nei piani di Juric. A Zaza converrà dunque trovare una squadra, altrimenti il rischio di vivere un’altra stagione in disparte e da giocatore fuori dai piani è più che concreta.