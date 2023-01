Calciomercato Toro, il punto: Shomurodov resta il nome principale per l’attacco

Continua il calciomercato del Toro: per quanto riguarda le entrate, il ds granata Vagnati sta cercando giocatori che possano essere compatibili con le esigenze di Ivan Juric, mentre per le uscite si valuta la possibile partenza di Bayeye. In attacco il candidato principale rimane Shomurodov e poi il dirigente è alla ricerca di un centrocampista mancino. Di seguito, il punto sulle trattative in corso.