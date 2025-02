Calciomercato, tutto confermato: Ilic resta a Torino. Lo Spartak vira su Salazar

Il club russo ha fatto marcia indietro, da una settimana il giocatore sta lavorando a Torino

Redazione Toro News 20 febbraio - 06:20

Non ci sarà la Russia nel futuro di Ivan Ilic, almeno per i prossimi sei mesi. Come già raccontato la scorsa settimana, è tramontata la trattativa che avrebbe dovuto portare il centrocampista serbo allo Spartak Mosca. Sembrava ormai tutto fatto per il trasferimento nel club moscovita, con tanto di visite mediche già sostenute (e superate) da parte dell'ex Verona.

Marcia indietro dello Spartak: preferito Salazar — Qualcosa non ha però funzionato e lo Spartak ha deciso di fare marcia indietro, forse preoccupato dalle tempistiche ritenute lunghe per rimettere in condizione il giocatore. "Penso che Ilic non arriverà", aveva detto con grande onesta Dejan Stankovic, tecnico del club, che si era mosso in prima persona per portare il centrocampista alla sua corte. Le difficoltà sono state confermate dalle parole del presidente Cairo, che dopo la partita contro il Genoa ha aperto alla permanenza di Ilic. Quindi il ritorno del giocatore al Filadelfia, alle prese con la riatletizzazione.

Lo Spartak Mosca ha intanto virato su Rodrigo Zalazar, in arrivo dal Braga per una cifra vicina ai 16 milioni di euro, stesso ammontare che sarebbe entrato nelle casse granata per Ilic. Ora il serbo tornerà ad essere una pedina che il Toro dovrà valorizzare, iniziando con il reinserimento nella lista dei giocatori impiegabili in Serie A.