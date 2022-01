Calciomercato: ufficiale Piatek alla Fiorentina, Insigne ha firmato col Toronto

Dopo una trattativa durata diverse settimane è arrivata la firma di Lorenzo Insigne con il Toronto FC. L'attaccante del Napoli è stato ufficializzato come un nuovo giocatore della società canadese e l'annuncio è arrivato direttamente dal sito del club. Fino a giugno Insigne resterà in Italia vestendo la maglia del Napoli, dal primo luglio, una volta scaduto il suo contratto, volerà in Canada per giocare in MLS. Il capitano del Napoli è stato convinto da un'offerta economica davvero importante, si tratta di una proposta che il Toronto aveva fatto anche a Belotti per provare a portare il capitano granata in MLS ma per ora non è stata accettata.