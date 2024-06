Calciomercato, Vanoli comunica al Venezia la volontà di andare al Toro: le ultime

Prosegue la negoziazione per portare Paolo Vanoli al Torino. Il club granata ha individuato da tempo il tecnico del Venezia come successore di Ivan Juric in panchina e sta lavorando ai dettagli per portarlo sotto la Mole. Come riportato da Gianluca Di Marzio, oggi, martedì 4 giugno, si è tenuto in laguna un incontro in cui sono state tirate le somme e Vanoli ha confermato la volontà di andare al Torino, comunicandolo al Venezia.