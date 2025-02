Calciomercato, Vanoli spiega: “Sostituto di Zapata? Ecco perché non è arrivato”

Salama prelevato per fare l'esterno, in caso di necessità potrà fare anche la punta

Alberto Giulini Vicedirettore 8 febbraio 2025 (modifica il 8 febbraio 2025 | 06:31)

Il mercato invernale ha regalato quattro rinforzi a Paolo Vanoli, ma non la punta che avrebbe dovuto prendere il posto di Duvan Zapata. Un mancato acquisto spiegato in prima persona dal tecnico: "Sostituirlo non sarebbe stato facile, soprattutto a gennaio. Sarebbe servito un giocatore importante, non uno che facesse numero: ho già Adams e Sanabria, due attaccanti forti".

La scelta: "Se non arriviamo a un profilo importante..." — Il tecnico, una volta comprese le difficoltà di trovare un sostituto davvero all'altezza del colombiano, ha quindi indicato a Vagnati una nuova pista da seguire: "Una settimana fa gli ho detto «se non riusciamo ad arrivare ad un profilo importante, allora lavoriamo per rafforzare la rosa, anche perché abbiamo cambiato sistema di gioco». Non avrei potuto sostituire Zapata con un giocatore normale, avendone già due di un certo spessore. È vero che Adams si è espresso meglio con un altro attaccante vicino, ma inpassato faceva la punta nel 4-3-3. E poi non dobbiamo dimenticarci di Sanabria, non è mica l'ultimo arrivato".

La precisazione su Salama: "Ecco dove giocherà" — Da parte di Vanoli è infine arrivata una precisazione anche su Salama. Il francese, prelevato nelle ultime ore di mercato, non ha etichettato come sostituto di Zapata: "Dopo l'infortunio di Njie siamo riusciti ad aggiungere un giocatore che può fare l'esterno e, in caso di necessità, anche la punta. Ma non lo abbiamo preso per sostituire Duvan. Amine è arrivato motivato e in forma: dovrà capire il calcio italiano, ma sarà mia premura aiutarlo come ho sempre fatto".