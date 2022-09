Calciomercato, Verdi-Verona: il giocatore chiede garanzie all’Hellas sul riscatto

Se la partenza di Simone Verdi verso Verona sembrava ormai cosa fatta fino a poche ore fa, per il via libera dato dal club granata, ci sono degli intoppi nell’accordo: secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, infatti, il calciatore dopo essere rientrato dal prestito degli ultimi sei mesi alla Salernitana, sarebbe pronto per partire alla volta dell'Hellas Verona, in prestito con diritto di riscatto che si sarebbe poi tramutato in obbligo al verificarsi di determinate condizioni prestabilite. Una formula che richiederebbe necessariamente il prolungamento di un anno col Torino del contratto che scade nel 2023. Nelle ultime ore, però, il trequartista granata avrebbe rallentato questa operazione, chiedendo al club gialloblù delle garanzie sul suo obbligo di riscatto, con condizioni più facili da raggiungere. Sarebbe chiara la volontà del giocatore di chiudere la parentesi di Torino, per la consapevolezza di essere fuori dai piani di Juric, in modo da non dover nuovamente rientrare alla base nel 2023. Resta probabile la conclusione dell’affare entro oggi, ma alcuni aspetti sono ancora da risolvere.