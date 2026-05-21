Il derby della Mole farà calare il sipario sulla stagione granata e per molti giocatori sarà l'ultima partita con la maglia del Toro. Tra questi potrebbe esserci anche Duvan Zapata, il cui futuro resta tutto da scrivere. Il centravanti colombiano ha ancora un anno di contratto, ma la sua permanenza non si può dare per scontata, anzi.

Stipendio altissimo per un giocatore non più imprescindibile

Pesano anche età e condizioni

Con D'Aversa il contributo non è mancato

A fare la differenza, nelle valutazioni sul colombiano, potrà essere soprattutto l'aspetto economico. Zapata ha un ingaggio netto superiore a 2,5 milioni a stagione, una cifra importantissima. E forse troppo elevata - nei ragionamenti della società - per un giocatore che non riveste più un ruolo così centrale nello scacchiere granata. Per il centravanti parlano innanzitutto i numeri: appena tre gol e un assist in 27 presenze. Un bottino misero per un giocatore che aveva abituato a tutt'altro livello in Serie A.E qui subentra una seconda valutazione, legata alla carta d'identità e alle condizioni fisiche del giocatore. Zapata ha compiuto 35 anni lo scorso mese ed è fresco di rientro dalla rottura di crociato anteriore, menisco mediale e menisco laterale. Un infortunio pesantissimo che ha richiesto mesi e mesi per rivedere un Duvan vicino a quello che il Toro ha ammirato prima della notte da incubo di San Siro.Il risvolto della medaglia è un giocatore che può ancora rappresentare un leader tecnico ed elemento prezioso quando chiamato in causa. Soprattutto sotto la gestione D'Aversa Zapata è riuscito a rendersi utile, segnando due gol contro Lazio e Parma e riuscendo a dare la scossa per le rimonte contro Inter e Sassuolo. Il suo peso si è fatto sentire negli ultimi mesi con il nuovo tecnico e questo depone a favore di una possibile permanenza. Molto dipenderà in ogni caso dalle valutazioni economiche: 2,5 milioni netti per un comprimario saranno giudicati troppi?