Chi è Giuseppe Riso, il procuratore presente al summit di mercato del Torino

Rappresenta alcuni giocatori granata ma non solo: è anche uomo di fiducia e assistente del tecnico

GIOCATORI SEGUITI - Fondatore della GR Sports, agenzia in grande ascesa da qualche anno a questa parte, Riso è uno degli agenti più importanti del panorama nazionale. I suoi assistiti sono perlopiù italiani e tra questi spiccano Tonali, Mancini e Cristante, ma non mancano anche giocatori del Toro. Appartengono alla scuderia di Riso Buongiorno , Seck e Pellegri , oltre a Rauti che è pronto a fare rientro da Pescara. Tra i giocatori seguiti dal procuratore nativo di Reggio Calabria c'è anche Baselli , che a gennaio ha salutato Torino per trasferirsi al Cagliari.

COINVOLTO NEL TORO - Riso ha dunque più di un elemento che lo coinvolge nella causa granata. Oltre ai giocatori rappresentati, come detto, il procuratore segue anche Ivan Juric: non si tratta ufficialmente dell'agente del tecnico, ma di un uomo di fiducia che lo assiste. Riso gode di un rapporto consolidato col patron Cairo e il direttore Vagnati e non sarebbe una sorpresa vederlo coinvolto in altre operazioni di mercato del Torino durante questa estate dopo che è stato lui a portare sotto la Mole due dei quattro giocatori acquistati lo scorso inverno (i sopra citati Seck e Pellegri). La presenza all'importante incontro di lunedì è quindi significativa e dimostra quanto Riso sarà al centro dei movimenti granata tra giocatori rappresentati e soprattutto in qualità di uomo al fianco dell'allenatore.