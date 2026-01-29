Chi è Luca Ranieri: da capitano viola a possibile rinforzo per il Torino

L’acquisto di Tchoca dal Corinthians non può da solo colmare le falle di una difesa che fin qui ha mostrato evidenti difficoltà. 40 gol in 22 partite, 1,8 a incontro : dati che spiegano il rendimento deficitario dei granata, avanti soltanto di sei lunghezze sulla zona retrocessione e con uno o due scontri diretti all’orizzonte. Un nome che in questi ultimi giorni di mercato viene associato al Torino è quello di Luca Ranieri . Il classe 1999 è un difensore che i granata, per caratteristiche – eccezion fatta per Masina, la cui permanenza è anch’essa in bilico – non presentano in rosa. Centrale di piede mancino, a Firenze è in rotta di collisione dopo il sorprendente avvio di stagione negativo della sua squadra, ritrovatasi per più giornate in zona retrocessione dopo appelli di alta ambizione europea.

Ranieri, il ritorno a Firenze e la fascia da capitano

Ranieri torna alla Fiorentina nel 2022. Nel ritiro di Moena si allena con gli esuberi, ma a fine stagione – ritrovando spazio nelle rotazioni di Vincenzo Italiano – scende in campo nella finale di Conference League persa contro il West Ham. Diventa protagonista nei viola, fino a quando Raffaele Palladino gli conferisce la fascia da capitano. "Essere capitano mi fa ragionare di più. Io leader? Me lo dicono tutti. A volte esagero, con la fascia devo contenermi", ha detto tempo fa sul suo ruolo. Lo è stato fino a questa stagione tribolata per la Fiorentina, cominciata con certe premesse, con Stefano Pioli in panchina, e proseguita con Paolo Vanoli, che dopo la brutta sconfitta di Losanna in Conference League ha ribaltato la Fiorentina sia dal punto di vista tattico, passando alla difesa a quattro, sia da quello gerarchico. Ranieri è diventato infatti il vicecapitano. Il motivo risiede non solo nel fatto che in spogliatoio vi siano giocatori più esperti, come David De Gea, ma anche nel nervosismo con cui ha gestito il momento di difficoltà della squadra e nel non essersi assunto alcune responsabilità nei confronti dei tifosi. Nell’ultimo mese non è stato più schierato titolare dal 7 gennaio e Vanoli gli ha concesso solo qualche minuto nella ripresa: segnali di scarsa fiducia nei suoi confronti. Ranieri ha dalla sua duttilità, concentrazione e un mancino educato. È cresciuto come esterno sinistro in una difesa a quattro ed è stato adattato a centrale mancino in una difesa a tre. Ha il contratto fino al 2028 e, nonostante si sia dimostrato più volte aperto a firmare per più anni, ora la sua permanenza a Firenze è in bilico: in questi ultimi giorni di mercato è tutto aperto a possibili colpi di scena.