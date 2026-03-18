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SERIE A

Cremonese, via Nicola: Giampaolo in pole per la panchina

Cremonese, via Nicola: Giampaolo in pole per la panchina - immagine 1
Dopo il ko con la Fiorentina arriva l’esonero: grigiorossi terzultimi, accordo vicino con Giampaolo per le ultime nove gare
Matteo Curreri
Matteo Curreri Redattore 

Un grande inizio seguito da un crollo senza vie d’uscita per Davide Nicola, che da oggi non sarà più l’allenatore della Cremonese. È arrivata infatti l’ufficialità dell’esonero per l’ex giocatore e tecnico del Torino. La sconfitta casalinga per 1-4 contro la Fiorentina è stata il punto di non ritorno per Nicola, alle prese con una situazione particolarmente difficile. La Cremonese non ha infatti mai vinto nel 2026: l’ultimo successo risale al 7 dicembre contro il Lecce. Da allora sono arrivati soltanto 4 pareggi e ben 11 sconfitte.

Così, da una posizione relativamente tranquilla con vista sulla parte sinistra della classifica, i grigiorossi si ritrovano a 24 punti e al terzultimo posto. È giunto quindi il momento di cambiare: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.

Cremonese, per Giampaolo manca l'ufficialità

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Dai ringraziamenti per Nicola si passa ora alla scelta del nuovo tecnico, che avrà a disposizione nove partite per evitare la retrocessione dopo un solo anno dalla promozione in massima serie. L’uomo su cui la società lombarda sembra intenzionata a puntare per tentare l’impresa è Marco Giampaolo. Finora è stato raggiunto un accordo verbale tra le parti e a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità. Si tratterebbe di un ritorno, visto che le due strade si sono già incrociate nella stagione 2014-2015. Curioso, dal punto di vista granata, l’avvicendamento in panchina invertito rispetto alla stagione 2020-2021, quando Marco Giampaolo venne sollevato dall’incarico dopo 21 partite alla guida del Torino per lasciare spazio proprio a Nicola, che riuscì poi a condurre il Toro alla salvezza.

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