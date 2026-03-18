Cremonese, via Nicola: Giampaolo in pole per la panchina

Dopo il ko con la Fiorentina arriva l’esonero: grigiorossi terzultimi, accordo vicino con Giampaolo per le ultime nove gare

Matteo Curreri Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 13:24)

Un grande inizio seguito da un crollo senza vie d’uscita per Davide Nicola, che da oggi non sarà più l’allenatore della Cremonese. È arrivata infatti l’ufficialità dell’esonero per l’ex giocatore e tecnico del Torino. La sconfitta casalinga per 1-4 contro la Fiorentina è stata il punto di non ritorno per Nicola, alle prese con una situazione particolarmente difficile. La Cremonese non ha infatti mai vinto nel 2026: l’ultimo successo risale al 7 dicembre contro il Lecce. Da allora sono arrivati soltanto 4 pareggi e ben 11 sconfitte.

Così, da una posizione relativamente tranquilla con vista sulla parte sinistra della classifica, i grigiorossi si ritrovano a 24 punti e al terzultimo posto. È giunto quindi il momento di cambiare: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.

Cremonese, per Giampaolo manca l'ufficialità — Dai ringraziamenti per Nicola si passa ora alla scelta del nuovo tecnico, che avrà a disposizione nove partite per evitare la retrocessione dopo un solo anno dalla promozione in massima serie. L’uomo su cui la società lombarda sembra intenzionata a puntare per tentare l’impresa è Marco Giampaolo. Finora è stato raggiunto un accordo verbale tra le parti e a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità. Si tratterebbe di un ritorno, visto che le due strade si sono già incrociate nella stagione 2014-2015. Curioso, dal punto di vista granata, l’avvicendamento in panchina invertito rispetto alla stagione 2020-2021, quando Marco Giampaolo venne sollevato dall’incarico dopo 21 partite alla guida del Torino per lasciare spazio proprio a Nicola, che riuscì poi a condurre il Toro alla salvezza.